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Еще 9167 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 9167 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 9167 случаев коронавируса зафиксировали в 85 регионах России за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 26 марта.

Среди новых пациентов 12,8 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране выявили 405 летальных исходов. За данный период вылечились 10 880 человек.

Еще 9167 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 1813 случаев COVID-19.

Еще 9167 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии в России зафиксировали 4 501 859 случаев коронавируса. Всего в стране скончались 97 017 пациентов с коронавирусом, вылечился 4 120 161 человек.

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