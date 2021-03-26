Анастасия Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Около 44 процентов жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, это является довольно высоким показателем.
— Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43–44 процента москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями, — отметила Ракова.
Она подчеркнула, что в целом в столице первым компонентом вакцины привился почти миллион человек и около 80 процентов из них уже привито вторым этапом, передает РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Эксперты рассказали о вакцине «КовиВак» и понятии «коллективный иммунитет»