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Анастасия Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Анастасия Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу

Ксения Монахова

Город

Около 44 процентов жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это является довольно высоким показателем.

— Мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета — антитела G в среднем имеют 43–44 процента москвичей. Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями, — отметила Ракова.

Она подчеркнула, что в целом в столице первым компонентом вакцины привился почти миллион человек и около 80 процентов из них уже привито вторым этапом, передает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

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вакцинацияАнастасия Раковаиммунитет
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