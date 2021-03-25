Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперты рассказали о вакцине «КовиВак» и понятии «коллективный иммунитет»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эксперты рассказали о вакцине «КовиВак» и понятии «коллективный иммунитет»

Елена Фролова

Здоровье

Вакцина «КовиВак» значительно отличается от двух других российских препаратов, призванных защитить граждан от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Отличие существенное заключается в том, что в основе «КовиВак» находится полный инактивированный (неживой) вирус. В свою очередь, «Спутник V» был создан на основе инактивированного аденовируса человека, содержащего в своем геноме вставку, которая кодирует фрагмент S-белка SARS-CoV-2, — объяснил Владислав Жемчугов.

Препарат «ЭпиВакКорона» имеет в своем содержании лишь пептиды, то есть в нем нет нуклеиновых кислот ни живых, ни убитых (в отличие от двух других вакцин), а есть искусственно полученные фрагменты вируса, пояснил эксперт. Он считает, что третья вакцина от COVID-19 создана по самой простой технологии, которую Центр имени Чумакова давно опробовал во время создания препаратов от других заболеваний, отмечает НСН.

Тем временем, вирусолог Андрей Цветков в беседе с «Царьградом» исключил понятие «коллективный иммунитет». По его мнению, иммунитет является индивидуальной вещью, которая у каждого пациента по-разному срабатывает.

— Я сразу исключу понятие «коллективный иммунитет». Подобного существовать просто не может. Это эпидемиологический критерий: все переболели — наступает спад заболеваемости. Такое есть, однако это не коллективный иммунитет, а просто большое число людей перенесло болезнь, — рассказал Андрей Цветков.

По его мнению, все это никак не относится к самому понятию «коллективный иммунитет».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, какие проблемы с пищеварением возникают у переболевших COVID-19

вакцинакоронавирус«КовиВак»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте