Эксперты рассказали о вакцине «КовиВак» и понятии «коллективный иммунитет»

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Вакцина «КовиВак» значительно отличается от двух других российских препаратов, призванных защитить граждан от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

— Отличие существенное заключается в том, что в основе «КовиВак» находится полный инактивированный (неживой) вирус. В свою очередь, «Спутник V» был создан на основе инактивированного аденовируса человека, содержащего в своем геноме вставку, которая кодирует фрагмент S-белка SARS-CoV-2, — объяснил Владислав Жемчугов.

Препарат «ЭпиВакКорона» имеет в своем содержании лишь пептиды, то есть в нем нет нуклеиновых кислот ни живых, ни убитых (в отличие от двух других вакцин), а есть искусственно полученные фрагменты вируса, пояснил эксперт. Он считает, что третья вакцина от COVID-19 создана по самой простой технологии, которую Центр имени Чумакова давно опробовал во время создания препаратов от других заболеваний, отмечает НСН.

Тем временем, вирусолог Андрей Цветков в беседе с «Царьградом» исключил понятие «коллективный иммунитет». По его мнению, иммунитет является индивидуальной вещью, которая у каждого пациента по-разному срабатывает.

— Я сразу исключу понятие «коллективный иммунитет». Подобного существовать просто не может. Это эпидемиологический критерий: все переболели — наступает спад заболеваемости. Такое есть, однако это не коллективный иммунитет, а просто большое число людей перенесло болезнь, — рассказал Андрей Цветков.

По его мнению, все это никак не относится к самому понятию «коллективный иммунитет».

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