Врач рассказал, какие проблемы с пищеварением возникают у переболевших COVID-19

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У переболевших коронавирусом пациентов могут начаться проблемы с органами пищеварения. Об этом рассказал доцент кафедры факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин.

По словам специалиста, к нему часто обращаются пациенты, у которых развилось нарушение желудочно-кишечного тракта на фоне коронавирусной инфекции.

Врач добавил, что на данный момент сложно сказать, с чем именно связаны диарея и вздутие живота — с воздействием COVID-19 или с приемом антибиотиков.

Уточняется, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, болезнь впервые проявлялась в виде острых болей в животе.

— У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот. В последующем, по результатам обследования таких пациентов, диагноз острого живота снимают, но подтверждают COVID-19, — цитирует Осминина агентство городских новостей «Москва».

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