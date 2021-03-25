Врач рассказал, какие проблемы с пищеварением возникают у переболевших COVID-19
У переболевших коронавирусом пациентов могут начаться проблемы с органами пищеварения. Об этом рассказал доцент кафедры факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Сергей Осминин.
По словам специалиста, к нему часто обращаются пациенты, у которых развилось нарушение желудочно-кишечного тракта на фоне коронавирусной инфекции.
Врач добавил, что на данный момент сложно сказать, с чем именно связаны диарея и вздутие живота — с воздействием COVID-19 или с приемом антибиотиков.
Уточняется, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус, болезнь впервые проявлялась в виде острых болей в животе.
— У пациента начинается резкая боль в животе, которая обычно свойственна для острого аппендицита, острого холецистита, прободной язвы желудка. Возникает доскообразный живот. В последующем, по результатам обследования таких пациентов, диагноз острого живота снимают, но подтверждают COVID-19, — цитирует Осминина агентство городских новостей «Москва».
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