Диетологи назвали три продукта, которые нельзя есть перед сном

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Диетологи назвали три продукта, которые перегружают пищеварительную систему и ухудшают здоровье.

Специалисты отмечают, что перед сном стоит отказаться от кофеина, который оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, является раздражителем и плохо влияет на сон. Большое количество психостимулятора содержится в кофеине и шоколаде.

Рекомендуется также не употреблять излишне острые блюда. Они вызывают изжогу, которая усиливается, если человек находится в горизонтальном положении. Острая пища богата гистаминами. Они бодрят организм и мешают уснуть.

За несколько часов до сна следует избежать употребления нежирного мяса. Содержащийся в индейке или курице белок способствует высвобождению энергии, сообщает МедикФорум.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева перечислила анализы, которые необходимо сдать людям с лишним весом.

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