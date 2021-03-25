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Названы простые способы снизить риск развития рака
Фото: pixabay.com/ru/

Названы простые способы снизить риск развития рака

Татьяна Плотникова

Здоровье

Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали три доступных способа уменьшить риск развития онкологических заболеваний.

Прежде всего эксперты настаивают на необходимости сохранения оптимального веса. В ВОЗ указали, что это может защитить от 12 видов онкологии: рака кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Вторым простым способом снизить риск развития рака является поддержание уровня физической активности. Врачи подчеркивают важность регулярной активности.

В ВОЗ также напомнили, что следует придерживаться принципов здорового питания, в частности, минимизировать потребление красного мяса и сладких газированных напитков, а также исключить спиртные напитки.

В рацион следует чаще включать овощи и фрукты, бобовые и злаковые культуры, сообщает Express со ссылкой на ВОЗ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины возникновения рака.

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