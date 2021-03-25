Названы простые способы снизить риск развития рака

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали три доступных способа уменьшить риск развития онкологических заболеваний.

Прежде всего эксперты настаивают на необходимости сохранения оптимального веса. В ВОЗ указали, что это может защитить от 12 видов онкологии: рака кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.

Вторым простым способом снизить риск развития рака является поддержание уровня физической активности. Врачи подчеркивают важность регулярной активности.

В ВОЗ также напомнили, что следует придерживаться принципов здорового питания, в частности, минимизировать потребление красного мяса и сладких газированных напитков, а также исключить спиртные напитки.

В рацион следует чаще включать овощи и фрукты, бобовые и злаковые культуры, сообщает Express со ссылкой на ВОЗ.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины возникновения рака.

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