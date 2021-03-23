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Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака
Александр Мясников посоветовал не забывать о связи рака и инфекций / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные причины развития онкологии.

Он сообщил, что каждый пятый случай рака связан с неправильным питанием, курение составляет 40 процентов от всех причин появления онкологических заболеваний, до 20 процентов — это инфекционные заболевания.

В качестве примера Мясников привел рак шейки матки, который возникает из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б.

Доктор в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» порекомендовал не забывать о связи онкологии и инфекций и внимательно к этому относиться.

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