«Официальный канцероген»: доктор Мясников напомнил об опасности колбасы

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Врач и телеведущий Александр Мясников связал употребление колбасы с риском возникновения рака желудка.

Доктор рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла колбасную продукцию в список продуктов, вызывающих рак, еще в 2015 году. Он объяснил, что колбаса содержит большое количество соли и трансжиров.

— Колбаса — это официальный канцероген, — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что попробовать колбасу можно, однако не стоит ее включать в свой постоянный рацион.

Ранее Мясников рассказал о продуктах, которые способствуют продлению жизни. Также он подчеркнул, что за последние 20 лет увеличилось количество людей, которые страдают ожирением.

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