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Врач назвал семь продуктов, которые помогут дожить до ста лет
Фото: Youtube / О самом главном

Врач назвал семь продуктов, которые помогут дожить до ста лет

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые нужно есть, чтобы дожить до ста лет.

- Мы уже говорили про полкило овощей и полкило фруктов, если вы хотите пятерку продуктов, я назову сразу. Это не мое мнение, это исследование ученых. Основу рациона должны составлять следующие продукты: овощи, фрукты, морепродукты, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности, миндаль, горький шоколад и чеснок, - сообщил врач.

По словам Мясникова, за последние 20 лет количество людей с ожирением удвоилось, несмотря на бесконечные комментарии врачей и диетологов.

— Я повторяю слова мамы, по чуть-чуть можно все. Нет вредных и полезных продуктов, есть правильный и неправильный образ питания. Если вы в основном правильно питаетесь, иногда можно позволить себе и пончик и пельмени, — отметил Мясников.

Врач отметил, что среди десяти верифицированных старейших людей только женщины. Кроме того, люди старше 80 лет не курят, умеренно выпивают, ограничивают калории и делают упор на овощи и рыбу.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеполезная едаАлександр Мясников
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