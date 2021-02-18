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Названы привычки долгожителей разных стран
Фото: pixabay.com

Названы привычки долгожителей разных стран

Елена Фролова

Здоровье

Свои привычки сложились у долгожителей в разных странах. На Земле есть так называемые «голубые зоны», где живет наибольшее количество людей, возраст которых приближается к 100 годам. Ученые выяснили, что основное влияние на это оказывает генетика, однако есть и другие причины. Об этом директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала телеканалу «Мир 24».

— Эксперты проводили сравнения разных аспектов – экономика, традиции, питание, география. Все эти зоны имеют очень маленький размах температур, то есть разница между зимой и летом небольшая. Других особенностей и общих черт не нашлось, — объяснила Ольга Ткачева.

Она также привела в качестве примера образ жизни долгожителей из разных «голубых зон». Например, люди, проживающие в Окинаве придерживаются определенных принципов, которые звучат так – «найди причину жить, не волнуйся, будь счастлив, помогай другим, ешь, пока не будешь сыт на 80 процентов». Кроме того, они питаются большим количеством овощей и фруктов и много двигаются.

А в Калифорнии долгожители не употребляют алкоголь и кофе, не курят. Большая часть из них придерживается вегетарианского питания. А на острове Икария люди также употребляют в пищу много овощей, фруктов и бобовых.

— У них высочайший уровень социализации, они очень много общаются, засиживаются в гостях. Один из трех жителей острова доживает до 90 лет, — рассказала Ольга Ткачева.

Кроме того, на продолжительность жизни влияет ряд факторов, среди которых физическая активность, уровень образования, социальная активность, хороший сон и многое другое.

Источник: «Мир 24»

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