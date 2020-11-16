Ученые установили зависимость продолжительности жизни человека от его фигуры

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Эксперты заметили зависимость продолжительности жизни от особенностей фигуры человека. Отмечается, что ученые брали во внимание окружность талии, бедер, соотношение объемов талии, бедер и роста. Они предположили, что люди, которые имеют лишний жир на талии, более подвержены риску преждевременной смерти.

Среди тех, у кого широкие бедра, больше долгожителей. Об этом говорят данные 2,5 миллиона граждан, которые приняли участие в исследованиях, передает The Mirror.

Эксперты уточнили, что жир на животе накапливается вокруг органов в брюшной полости, его избыток стоит связывать с высоким уровнем холестерина, а также высоким кровяным давлением и такими заболеваниями, как диабет и инсульт.

По словам исследователей, каждое увеличение окружности талии на 10 сантиметров увеличивает вероятность преждевременной смерти на 11 процентов.

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