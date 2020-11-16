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Ученые установили зависимость продолжительности жизни человека от его фигуры
Фото: pixabay.com

Ученые установили зависимость продолжительности жизни человека от его фигуры

Юлия Ямпольская

Здоровье

Эксперты заметили зависимость продолжительности жизни от особенностей фигуры человека. Отмечается, что ученые брали во внимание окружность талии, бедер, соотношение объемов талии, бедер и роста. Они предположили, что люди, которые имеют лишний жир на талии, более подвержены риску преждевременной смерти.

Среди тех, у кого широкие бедра, больше долгожителей. Об этом говорят данные 2,5 миллиона граждан, которые приняли участие в исследованиях, передает The Mirror.

Эксперты уточнили, что жир на животе накапливается вокруг органов в брюшной полости, его избыток стоит связывать с высоким уровнем холестерина, а также высоким кровяным давлением и такими заболеваниями, как диабет и инсульт.

По словам исследователей, каждое увеличение окружности талии на 10 сантиметров увеличивает вероятность преждевременной смерти на 11 процентов.

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