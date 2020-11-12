«Не съесть печеньку»: онколог объяснил, провоцируют ли сладкое и мучное рак

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Онколог Алексей Зотов объяснил, провоцирует ли рак употребление сладкого и мучного.

— Да, так бывает. Есть гипотеза западного и восточного типа диет. Восточный тип подразумевает большое количество растительных продуктов, но в какой-то мере меньше углеводов. Западный тип диеты — тот, которого мы придерживаемся. Это рафинированные продукты, легкоусвояемые углеводы. Там, где преобладает восточный тип диеты, чаще выявляют рак желудка, а у людей, которые придерживаются западного типа диеты, — рак кишечника, — отметил онколог.

По словам Зотова, у людей, придерживающихся восточного типа диеты, нагрузка на желудок больше, потому что организму труднее переварить такую пищу. Углеводы, добавки, усилители вкуса вступают в кишечнике в сложные химические отношения и образуются эндоканцерогены, которые могут вызвать рак толстой кишки.

— В нашем обществе заболеваемость раком желудка снижается и во всем мире снижается. Можно сказать, что мучное, переедание, ожирение, метаболический синдром могут способствовать развитию опухолей. Но так, чтобы не съесть одну печеньку, — я думаю, нет. Вегетарианцы меньше раком не болеют, — пояснил онколог.

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