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Ученые назвали продукт, который снижает риск преждевременной смерти
Фото: pixabay.com

Ученые назвали продукт, который снижает риск преждевременной смерти

Вероника Кузьминова

Здоровье

Перец чили снижает возможные риски преждевременной смерти. Об этом сообщили в Американской ассоциации сердца.

Ученые из США проанализировали данные почти пяти тысяч исследований того, как перец чили влияет на организм людей. Были изучены результаты данных жителей США, Китая, Италии и Ирана. Выяснилось, что острый продукт способен защитить человека от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

— Регулярное присутствие перца чили в рационе было связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака на 23 процента и от всех причин в среднем на 25 процентов, — цитирует ассоциацию Fox.

Исследователи пока не могут объяснить связь перца чили и снижения смертности. Предполагается, что острый продукт умеет противостоять воспалениям и опухолям в организме, а также регулирует уровень глюкозы в крови.

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