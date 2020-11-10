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Ученые назвали два эффективных продукта против COVID-19
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Ученые назвали два эффективных продукта против COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Черный тмин и мед могут помочь пациенту с коронавирусной инфекцией при лечении болезни. Об этом сообщила международная группа исследователей.

Специалисты уточнили, что такое сочетание способно вывести вирус из организма и снизить тяжесть заболевания. Соответствующие выводы ученые подтвердили во время испытаний, говорится на сервере препринтов medRxiv.

Отмечается, что больным коронавирусом каждый день давали по одному грамму меда и по 80 миллиграммов черного тмина на килограмм веса. Если болезнь имела среднюю тяжесть, пациент чувствовал облегчение на третий день приема такого сочетания продуктов. В тяжелых случаях этот период занимал около семи дней.

Ранее микробиолог рассказал об эффективности антибиотиков при лечении COVID-19.

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