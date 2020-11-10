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Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID-19 через еду
/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID-19 через еду

Юлия Ямпольская

Здоровье

Шанс заразиться коронавирусом через еду в заведениях общественного питания крайне мал. Инфицирование в таких местах может произойти из-за несоблюдения социальной дистанции, масочного режима или гигиены. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он отметил, что во избежания заражения коронавирусной инфекции необходимо следовать требованиям ведомства.

— Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено, — цитирует Лебедева РИА Новости.

Ранее эпидемиолог призвала ежедневно убираться в квартире для защиты от COVID-19.

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