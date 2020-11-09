Роспотребнадзор призвал ежедневно убираться в квартире для защиты от COVID-19

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Из-за угрозы распространения коронавируса квартиру рекомендуется убирать ежедневно, обращая особое внимание на прихожую. Такой совет дала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, у людей, которые регулярно бывают в местах скопления других граждан, существует достаточно высокий риск принести ковид домой. В связи с этим уборка должна быть ежедневной и с применением дезинфицирующих средств.

В прихожей, отмечает Руженцова, необходимо очистить ручки дверей и ключи. Не лишним будет поставить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, зайдя домой с улицы, можно было обработать руки.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, как не заразиться от чихающего человека.

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