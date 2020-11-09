Россиянам объяснили, как правильно мерить температуру в холодное время года

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Методику измерения температуры с помощью тепловизоров и лазерных градусников, которые используются для контроля за состоянием граждан в общественных местах, нужно менять. Такое мнение выразил председатель совета директоров Инжиниринговой Компании «2К» Иван Андриевский.

Он полагает, что вышеуказанные приборы нужно перенастроить так, чтобы не возникали погрешности.

— Если тепловизор или лазерный термометр после входа с холодного воздуха дают результат 36,6, то, скорее всего, у человека температура на градус выше, — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Корректировка методики бесконтактного измерения температуры позволит получать более точные результаты, однако для этого в отдельных случаях предлагается проводить процедуры повторно. По словам Андриевского, в условиях холодной погоды и при слегка повышенной температуре человеку, у которого замеряют температуру, следует немного подождать и пройти процедуру еще раз.

— Если тепловизор зарегистрировал температуру 37 или 36,9, то это уже признак того, что человек имеет повышенную температуру. Если брать сегодняшний день, то это означает, что человек прошел по холодному воздуху, его руки были охлаждены, но температура все равно довольно высокая. Такого человека надо попросить подождать 3-5 минут в теплом помещении и повторно измерить его температуру, — уточнил специалист.

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