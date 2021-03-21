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Доктор Мясников назвал болезни, о которых может сигнализировать изменение цвета ногтей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Доктор Мясников назвал болезни, о которых может сигнализировать изменение цвета ногтей

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изменение цвета ногтевых пластин может являться свидетельством развития инфекции в организме и опасного заболевания.

Как отметил специалист, ногти могут служить красноречивым индикатором состояния здоровья. Изменение цвета ногтей говорит о возникновении часто встречающихся неопасных инфекций, однако в некоторых случаях может свидетельствовать об образовании опасной злокачественной опухоли — меланомы.

Особая опасность угрожает женщинам, наносящим на ногти гель-лаки, из-за которых они «месяцами не видят свои ногти, потому что там красивое дорогостоящее сооружение».

Мясников также рассказал, что у некоторых людей выявляют синдром зеленых или желтых ногтей — обычно это признак инфекционных заболеваний. Однако подобное явление может возникать и при более опасных болезнях, например, при онихомикозе (грибковое поражение ногтевых пластин) и псориазе, сообщает «Пятый канал».

Ранее доктор Мясников развеял мифы о популярных напитках, а также назвал семь продуктов, которые помогут дожить до ста лет.

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