Доктор Мясников развеял мифы о популярных напитках

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Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг мифы о газировках и соках. По его словам, в первую очередь от них следует отказаться из-за большого количества сахара.

Вместо популярных напитков Мясников предлагает на постоянной основе употреблять чай или кофе. Также он отметил, что по поводу кофеиносодержащих напитков есть множество ошибочных мнений.

— Продукты, содержащие кофеин, вопреки общему мнению, могут пить практически все, включая гипертоников и сердечников, — написал Мясников на своем официальном сайте.

Телеведущий уточнил, что после некоторого периода адаптации кофе не вызывает повышение давления у гипертоников. В свою очередь чай содержит большое количество микроэлементов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

Мясников отметил, что обычную воду следует употреблять не определенное количество в день, а исключительно прислушиваясь к собственному чувству жажды.

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