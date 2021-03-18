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Доктор Мясников рассказал о неочевидном признаке инфаркта
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников рассказал о неочевидном признаке инфаркта

Анастасия Колоскова

Здоровье

Боль в животе может сигнализировать об инфаркте. Об этом сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном».

Медик уточнил, что этот признак характерен для инфаркта в задних и нижних стенках сердца. Помимо этого, пациенты могут жаловаться на боль в области диафрагмы.

По словам Мясникова, именно этот симптом упоминали врачи при первом описании инфаркта. Вместо очевидного при заболевании жжения в области грудины человек может испытывать боль в животе, руке или пальцах, а также голове или даже зубную боль, отметил доктор в эфире программы.

Ранее специалисты рассказали, какие четыре симптома могут свидетельствовать о риске инфаркта миокарда.

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инфарктпризнакиАлександр Мясников
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