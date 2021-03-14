«Страх перерастающий в панику»: названы четыре симптома, сигнализирующих о начале инфаркта

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Специалисты рассказали, какие четыре симптома могут свидетельствовать о риске инфаркта миокарда. Согласно официальной статистике, 13 процентов случаев развития сердечного приступа, заканчиваются летальным исходом.

Инфаркт миокарда — одна из самых опасных форм ишемии сердца. Это острое состояние, которое обусловлено относительным либо абсолютным недостатком кровоснабжения определенной части миокарда. Это происходит вследствие тромбоза коронарной артерии и служит угрозой для жизни.

По данным медиков, симптомы, которые сигнализируют о приступе, — это сильная боль за грудной клеткой в области сердца, удушье, головокружение и «страх перерастающий в панику», сообщил Пятый канал.

Ранее кардиолог перечислил причины возникновения инфаркта в молодом возрасте.

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