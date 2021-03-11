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Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях может говорить внезапная тревога
Фото: pixabay.com

Врач-терапевт рассказала, о каких заболеваниях может говорить внезапная тревога

Елена Фролова

Здоровье

Приступы тревоги могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с щитовидной железой, бронхиальной астме, также они могут быть связаны с гормонами и невротическими недугами. Об этом врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24».

— Сердечный приступ, такой как стенокардия при ишемической болезни сердца или начинающийся инфаркт миокарда, практически всегда сопровождается чувствами тревоги и нехватки воздуха. Так организм пытается довести до нашего сознания, что сердечной мышце не хватает кислорода, — объяснила терапевт.

Она утверждает, что нельзя игнорировать внезапно появившуюся тревожность, потому что это может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, обычно это чувство сопровождается другими признаками сердечного приступа, например, болями в груди, плече и лопатке по левой стороне. В этом случае нужно вызвать скорую помощь.

При этом тревога не всегда означает именно сердечный приступ. Она может свидетельствовать об изменении гормонального фона у женщин и происходить во время приливов. Сильное беспокойство может возникать и у людей с нервными расстройствами, а также во время панических атак.

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