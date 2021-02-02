Психология «красной зоны»: специалисты рассказали, как справиться с паникой и настроиться на лучшее

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Если бы специалисту Московской службы психологической помощи Анне Пустоваловой полтора года назад сказали, что весь мир закроет границы, а она будет в непроницаемом костюме дежурить по больничным этажам — ни за что бы не поверила. Но жизнь преподносит сюрпризы. И ее задача состоит не только в том, чтобы адаптироваться к новым условиям самой, но и в том, чтобы помочь с этим другим людям. Вокруг работы в «красной зоне» ходит много мифов, не так ли? Поэтому Анна решила рассказать, в чем заключается работа психолога в отделениях борьбы с COVID-19, и дала некоторые рекомендации, которые помогут справиться с трудной жизненной ситуацией.

Читать по глазам

— Возможно, вам известно, что психолог работает не только при помощи слов. Имеют значение еще и позы, жесты, мимика, интонации, выражение лица, эффект присутствия, внешний вид психолога. Так, многие вещи можно понять без слов, через невербальные сигналы. А теперь представьте, что вы лишены практически всех этих инструментов — видны только ваши глаза и слышен только голос. «Скафандр» (так в шутку сотрудники называют средства СИЗ для медицинского персонала) скрывает позу и жесты, голос слышен хуже, лица не видно, а о том, как выглядит специалист, можно только догадываться. Пациентов ежедневно окружают десятки одинаковых людей, различить которых можно лишь по надписи на костюме. Для того чтобы войти в контакт с пациентом, требуется больше усилий. Громче говорить, заострять интонации, передавать эмоции при помощи взглядов, — рассказывает Анна.

На этом особенности коммуникации не заканчиваются. Пациентам трудно разговаривать. Некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В случае если пациент находится в реанимации, он может только писать на листочке. Даже если человек хочет получить помощь психолога, у него физически не всегда есть возможность выражать свои мысли. Получается, что слово — самый главный инструмент помощи — тоже часто оказывается недоступным. Работа психолога и пациента — это диалог, и если одна из сторон не может говорить, работа усложняется. Таким образом, психолог в «красной зоне» сталкивается со множеством ограничений. И на первый взгляд может показаться, что качественная помощь при таких условиях практически невозможна. Но на удивление это оказалось совсем не так! Присутствие специалиста рядом, правильно подобранное слово в кризисный момент или даже просто рукопожатие могут оказать невероятное действие. Даже если пациент не может ответить и на консультацию есть всего 10 минут.

У каждого свой страх

— Что же переживают пациенты, проходящие лечение в «красной зоне»? С какими главными проблемами и трудностями сталкиваются? Что их тревожит чаще всего? Я проанализировала последние полторы месяца своей работы и выделила самые распространенные запросы на работу с психологом, — говорит специалист.

Страх за свое здоровье. На интенсивность тревог о здоровье влияет множество факторов: длительность нахождения в больнице; появившаяся в связи с этим усталость от лечения и постоянных процедур; скорость выздоровления соседей по палате (если их выписывают слишком быстро, создается ощущение, что «все уже выздоровели, а я нет»; если, напротив, никого не выписывают, появляется ощущение безысходности — «отсюда никто не выходит»); течение и динамика болезни (есть улучшения, нет улучшений, изменения слишком незначительные или нестабильные); чтение СМИ и данных статистики по заболеваемости и смертности.

Страх смерти, страх боли, долгого лечения, физических последствий, болезненных процедур — все эти трудности переживают люди в отделении. Надо отметить, что страх за свою жизнь — нормальная человеческая реакция. Другой вопрос — насколько пациент дает этим страхам расти и тем самым мешает самому себе выздоравливать. Непрекращающиеся тревожные мысли по кругу и излишнее внимание к физическим ощущениям еще никому не делали лучше.

Тревога за родственников. Здесь запросы делятся на две категории: тревога за близких, которые не заболели, и тревога за родственников, которые болеют в настоящий момент. Если члены семьи здоровы, пациенты волнуются, что могли их заразить или семейству в неполном составе тяжело справляться с домашними обязанностями. Если члены семьи уже заболели, разворачивается целая гамма чувств. Здесь и вина за то, что заразили, и страх, что родственник переносит тяжело, и даже зависть, если родственник быстро поправился. Трудность в том, что, лежа в больнице, пациент реально может мало на что повлиять. Его основная задача — выздоравливать, а спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих.

Страх за будущее. Часто это обусловлено даже не тяжелым состоянием, а тем фактом, что болезнь новая, ее течение, последствия и лечение изучены хуже. Сюда относятся как вопросы восстановительной терапии («Какие лекарства мне принимать?»; «А вдруг мне снова станет хуже?»; «Вдруг я заболею повторно?»; «Будут ли какие-то последствия для организма?»), так и адаптации к привычной жизни («Сколько мне сидеть на карантине?»; «Кто обо мне позаботится?»; «Кто привезет продукты?»; «Смогу ли я ходить на работу?»). Неважно, есть у пациента реальные осложнения или нет, тревога о том, что снова станет хуже и «жизнь уже не будет прежней», все равно присутствует. Важно поддержать пациента, разработать оптимальную стратегию к моменту выписки.

Людей объединяют все эти переживания. Хорошо, если в палате есть понимающий сосед, тогда переживания можно разделить не только с психологом, но и с человеком, изнутри понимающим, каково это.

Основные рекомендации

«Правило ноль». Всегда начинаю с «Правила ноль», которое звучит так: «Помоги себе сам». Да, кажется, что сейчас все зависит от врачей, но это не так. Человек не стул, который можно просто починить. Человек — субъект своего выздоровления. Он обладает большим влиянием на себя и свое здоровье, чем, возможно, ему бы хотелось. Множество исследований доказало связь психики и тела, а значит, это может как усугубить болезнь, так и, напротив, кардинально улучшить состояние. Поэтому в нашей власти помочь себе в трудной ситуации.

Поддерживать себя всеми доступными способами. Такие базовые вещи, как сон, еда, спокойное, положительное настроение оказывают невероятный эффект на истощенный организм. Это та опора, с которой начинается физическое и психологическое восстановление. Смотреть в потолок и гонять тревожные мысли из стороны в сторону, безуспешно пытаться просчитать все наперед, из-за этого не спать и не есть — самое плохое, что вы можете для себя сделать. Поговорите с близкими, посмотрите кино, почитайте, вспомните, для чего вы хотите поправиться и выйти из этой ситуации, на какой результат настраиваетесь, что для вас будет оптимальным исходом. Как губка впитывайте слова помощи, поддержки, также говорите их себе сами. Все что случилось — уже случилось, задача — не только выйти здоровым, но и сделать сам процесс восстановления максимально комфортным.

Сферы влияния. Сконцентрируйтесь на том, на что вы можете повлиять. Что сейчас самое главное? Что приведет меня к успеху? Сколько мне нужно на это времени? Что в моих силах, а что — нет? Не раз встречала ситуацию, когда пациент пытается все проконтролировать: врачей, действие препаратов, назначения, домашние обязанности, а также сроки по ипотеке и работу. Это дает лишь иллюзию контроля, на самом же деле лишь раскачивает нервы и отвлекает от главной задачи.

Не делайте катастрофы. В трудной ситуации невольно появляется соблазн начать запугивать себя самым страшным развитием событий. Чем больше мы думаем о том, как все будет ужасно, тем больше мы в это верим. В итоге сами не замечаем, как это становится нашей новой реальностью! Мы уже запрограммировали себя, что это точно случится, переставая замечать реальные события и факты. Спросите себя: что самое страшное может произойти? А какова реальная вероятность, что так и будет? Что мы знаем об этом, на какие известные нам факты можем опираться? Теперь попробуйте переформулировать, например, со страшилки «мне сегодня стало чуть хуже, значит, я скоро умру» на «я чувствую, что сегодня мое состояние немного ухудшилось, но до этого несколько дней были улучшения: похоже, пока у меня волнообразное течение болезни, я делаю все, чтобы завтра мне стало опять лучше».

Замечайте изменения. К сожалению, никто не просыпается на следующий день полностью здоровым и бодрым. Это всегда постепенные шаги к цели, и очень важно обращать внимание даже на самые небольшие изменения. Ничто так не вгоняет в депрессию, как ощущение беспросветности и безысходности. Но самый маленький результат — уже результат. В когнитивной психологии есть понятие «черно-белое мышление», означающее, что человек делит мир только на хорошо и плохо, на черное и белое. Он не замечает, что в жизни есть еще и серое, и светло-серое, и вообще желтое. Такая ошибка мышления встречается часто: либо я здоров, либо я болен и при смерти. Тогда любая положительная динамика игнорируется, человек погружается в вечный мрак, где у него ничего не получается. Очень важно быть внимательным к любым изменениям.

Если вы чувствуете, что вам или вашим близким нужна консультация психолога, то всегда можно обратиться за бесплатной помощью по круглосуточному телефону 051 с городского телефона, +7 (495) 051 — с мобильного. Или написать в чат психологической поддержки на сайте www.msph.ru.

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