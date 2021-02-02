Психологи объяснили, как избавиться от тревог и не расстраиваться по мелочам

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Психологи рассказали, какие способы действительно помогут человеку избавиться от тревог и расстройств по мелочам. Об этом сообщает «Мир 24».

— Мы часто делаем из мухи слона, не желая того. Данный процесс имеет вполне обоснованные причины, которые называются базовыми механизмами психики, — пояснила психотерапевт Алена Витшас.

Она объяснила, что в мыслях человека проблема является значимой. Особенно остро это ощущается в детском возрасте, когда любое затруднение кажется огромным. Бывает так, что даже взрослому кажется, что он не справляется с грузом негативных ситуаций, сложившихся вокруг.

Для того чтобы избавиться от подобного беспокойства, психотерапевт посоветовала начать оказывать себе внутреннюю поддержку, убедить себя, что проблема гораздо меньше, чем кажется.

— Найдите мягкую игрушку, которая напоминает вам пустяк, на который вы злитесь и раздражаетесь. Посадите ее к себе на колени. Почувствуйте связь с этой детской частью своей психики, когда проблема действительно кажется больше, чем вы. Побудьте с этой игрушкой вместе, дайте выход эмоциям, скорее всего, они станут явными, — отметила Алена Витшас.

Если убрать эту игрушку за спину, то можно почувствовать превосходство над проблемой, способность защитить свою детскую и обиженную часть психики.

В свою очередь клинический психолог Олег Долгицкий добавил, что у тех, кто не расстраивается по мелочам, развиты навыки произвольности психических процессов. Эти люди прекрасно понимают, что вокруг них происходит.

— В норме такие навыки должны формироваться в период 7–11 лет. Но у многих современных людей с этим проблема, — считает Олег Долгицкий.

Он объяснил, что тревогу по пустякам формирует зацикленность на деталях. Это приводит к тому, что человек видит лишь часть решений той или иной проблемы. Нервозность появляется именно из-за этой ограниченности.

Психолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов добавил, что чаще всего подобные переживания испытывают люди, которые предъявляют к себе строгие требования и стремятся им соответствовать.

— Следует принять тот факт, что сегодня вы — неидеальный человек. Если планы меняются, меняйтесь и вы вместе с ними, — заключил Олег Иванов.

По мнению психолога, человек должен принять тот факт, что неприятные мелочи будут появляться в его жизни.

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