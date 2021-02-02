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Астролог перечислила простые способы избавления от женской депрессии
Фото: pixabay.com

Астролог перечислила простые способы избавления от женской депрессии

Елена Фролова

Общество

Астролог, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер рассказала, как женщины могут навсегда избавиться от депрессии. Об этом сообщает ФАН.

— Прямое предназначение каждой представительницы прекрасной половины человечества — служить другим людям и заботиться о них. А если она начинает жить для себя, думает, что муж, дети, родители лишь обижают ее, значит, эта женщина впала в женский эгоизм, — отметила эксперт.

Чтобы выйти из положения, когда человек зациклился на себе и остановился в развитии, нужно заняться гармонизацией планет, отвечающих за женское начало в гороскопе представительниц слабого пола, — Луны и Венеры. Только после этого они будут благоприятно влиять на судьбу.

— Венера отвечает за привлекательность и красоту. А значит, нужно начать ухаживать за собой, — добавила Светлана Кройцер.

Поэтому она советует женщинам привести себя в порядок: умыться, причесаться, нарядиться, нанести макияж. Перед принятием ванны нужно пять минут подышать с помощью живота, концентрируясь на зоне пупка. Особенно это нужно делать тем, кому постоянно хочется поплакать. Пользу принесут и дела, которые благотворно скажутся на близком окружении. Например, чистота в доме порадует всех членов семьи. По словам астролога, мытье полов автоматически улучшает энергетику в помещении. Она становится максимально благоприятной для всех.

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