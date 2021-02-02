Астролог перечислила простые способы избавления от женской депрессии

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Астролог, международный специалист по семейному образованию Светлана Кройцер рассказала, как женщины могут навсегда избавиться от депрессии. Об этом сообщает ФАН.

— Прямое предназначение каждой представительницы прекрасной половины человечества — служить другим людям и заботиться о них. А если она начинает жить для себя, думает, что муж, дети, родители лишь обижают ее, значит, эта женщина впала в женский эгоизм, — отметила эксперт.

Чтобы выйти из положения, когда человек зациклился на себе и остановился в развитии, нужно заняться гармонизацией планет, отвечающих за женское начало в гороскопе представительниц слабого пола, — Луны и Венеры. Только после этого они будут благоприятно влиять на судьбу.

— Венера отвечает за привлекательность и красоту. А значит, нужно начать ухаживать за собой, — добавила Светлана Кройцер.

Поэтому она советует женщинам привести себя в порядок: умыться, причесаться, нарядиться, нанести макияж. Перед принятием ванны нужно пять минут подышать с помощью живота, концентрируясь на зоне пупка. Особенно это нужно делать тем, кому постоянно хочется поплакать. Пользу принесут и дела, которые благотворно скажутся на близком окружении. Например, чистота в доме порадует всех членов семьи. По словам астролога, мытье полов автоматически улучшает энергетику в помещении. Она становится максимально благоприятной для всех.

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