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Астрологи рассказали, какие талисманы принесут удачу разным знакам зодиака
Отлично подходит в качестве талисмана фигурка совы, она помогает сохранить рассудительность и мудрость / Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, какие талисманы принесут удачу разным знакам зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Астрологи перечислили обереги, которые существуют для представителей каждого знака зодиака.

Так, представителям стихии огня Овнам принесут удачу изображения Солнца, звезд и пламени или обереги в виде буддийского символа Дорджи. Уберечь от бед также помогут хвосты животных и красный цвет.

«Земным» Тельцам следует выбрать оберег из натуральных камней. Причем следует выбирать изделие розового, зеленого или синего цветов, в то время как красный, напротив, принесет неприятности.

Талисман для Близнецов должен намекать на двойственность этого знака. Удачу принесут изображения маски, ключа или книги, а лучше всего — зеркало, которое можно зашить в одежду.

Раков уберегут от бед изображения морских жителей. Это могут быть черепахи, дельфины или рыбки. Можно носить оберег из ракушек. Для талисмана подойдут серебряные подвески, а в них самих следует избегать красного цвета, отдав предпочтение белому или серебристому.

Львам принесут удачу амулеты в виде Солнца, звезд или подсолнуха. Среди камней следует отдать предпочтение хризолиту, цитрину, янтарю и рубину.

Действенным оберегом для Дев станут те, которые содержат символы Земли. Решить проблемы со здоровьем и деньгами, по утверждению астрологов, помогут миниатюры с изображением фруктов, а тем, кто ищет любовь, следует носить природные камни с отверстием посередине. Оптимальную защиту для этого знака обеспечит яшма.

Представителям Весов лучше всего использовать в качестве талисмана изображения своего же знака, в которых сочетаются баланс и гармония. Удачу принесут медь, нефрит, коралл или бирюза.. А изображения стрекозы или пчелы обеспечат удачу в любови.

Скорпионы итак отличаются везением. Им следуетбрать с собой обереги только в ответственные моменты. Для этого хорошо подойдут монеты с отверстием посередине, символами лягушки или стихии воды, а также пентаграмма и восьмиконечная звезда. Изображения яблока и змеи привлекут любовь в жизнь женщин.

Стрельцов защитит птица Феникс и скарабей. Для удачи следует использовать талисманы на «лошадиную» тему, такие как подкова или наездник. Уберечь от зла способны знаки лилии, крокуса и гвоздики. Важно обратить внимание на синий и фиолетовый цвета.

Отличным талисманом для Козерогов станут антикварные фигурки, старинные монеты и необычные медальоны. Принесут удачу и богатство черепахи и пчелы фиолетового или коричневого оттенков. Среди «удачных» для них камней значатся агат, оникс и гранат.

Водолеям можно использовать обереги из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина. Уберегут от зла изображения пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Лучшим талисманом для Рыб будут символы водной стихии: рыбки, кораллы или волны. Геральдическая линия принесет им удачу. От сглаза сохранят коралл, горный хрусталь, аквамарин, лунный камень или аметист, сообщает Astro101.ru.

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