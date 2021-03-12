Диетолог развенчал миф об интервальном голодании

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Эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков развенчал миф о пользе интервального голодания, набирающего все большую популярность. По его словам, данная методика не основана ни на какой серьезной научной работе. Помимо этого, многим людям такой вид диеты вообще противопоказан. Об этом сообщил портал «Царьград».

Именно этот способ приведения организма в порядок все чаще рекламируют многие известные личности и различные эксперты. Поляков в свою очередь напомнил о том, что шумиха вокруг данного метода началась с японского профессора Есинори Осуми. Именно он в 2016 году получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за то, что открыл механизм аутофагии. В его работах якобы был обозначен тезис, гласящий, что интервальное и классическое голодание можно использовать как способ омоложения.

— Однако Осуми ничего на эту тему не говорил. Он не пропагандирует интервальное голодание. От слова «совсем». И это практически не помогает омолодиться. Существует такая вещь, как генетика. Все люди отличаются. Кому-то подойдет двух- или трехразовое питание, кому-то нужно строго четыре–пять приемов. Это связано с особенностями расхода гликогена, то есть с запасами углеводов в организме, — объяснил диетолог.

Если человек с быстрым расходованием гликогена начнет практиковать подобную методику, уточнил эксперт, ему может стать не очень хорошо. Также не стоит прибегать к интервальному голоданию людям, склонным к гипогликемии и нарушению углеводного обмена. При этом есть заболевания, при которых вообще противопоказан отказ от еды. Например, желчнокаменная болезнь. По словам специалиста, не подойдет эта методика и тем, у кого удален желчный пузырь.

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