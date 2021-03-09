Нутрициолог рассказала, как без вреда для здоровья худеть на один килограмм в неделю

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Человек, который придерживается правильного питания, может похудеть на один килограмм в неделю даже без занятий спортом. Об этом спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко рассказала Nation News.

Безопасным считается «сжигание» одного килограмма за семь дней. Этот процесс могут укрепить специальные препараты. Однако они несут в себе и опасность для здоровья.

— Все они ускоряют процесс жиросжигания, но оказывают повреждающее воздействие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, поэтому из психически здоровой девушки за два месяца могут сделать неврастеничку, — объяснила Руденко.

Взрослому мужчине каждый день нужно около трех тысяч калорий, для женщин данный показатель составляет около двух — двух с половиной тысяч калорий. В одном килограмме лишнего веса содержатся почти семь тысяч калорий. Также отмечается, что один килограмм веса человека на 20 процентов состоит из воды и на 80 процентов — из жира.

Если снизить норму на тысячу калорий, то можно худеть на один килограмм каждую неделю. Однако для женщин данная диета является жесткой, так как в данном случае они будут потреблять всего тысячу калорий в день. Подобное голодание часто приводит к гормональному дисбалансу.

Поэтому без вреда для здоровья терять один килограмм лишнего веса в неделю можно при соблюдении правильного питания и спортивного режима. За счет правильного питания стоит исключить около 500 калорий в день, а остальное — за счет физических упражнений.

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