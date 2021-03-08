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Врач-диетолог рассказала, как правильно есть фрукты
Фото: пресс-служба «Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции»

Врач-диетолог рассказала, как правильно есть фрукты

Юлия Курганова

Здоровье

Фрукты, которые были съедены в неподходящее время, могут навредить организму. Когда и вместе с какими продуктами лучше всего их употреблять, рассказала терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что мнение о безоговорочной пользе фруктов является заблуждением. Также врач назвала мифом, что фрукты помогут похудеть или сохранить стройную фигуру. По словам специалиста, заменять фруктами обычный прием пищи нельзя, потому что это нарушает липидный и углеводный обмен в организме.

Она предупредила, что, «заедая» голод фруктами по вечерам, можно довести организм до гормонального сбоя, который приведет к набору веса.

— Фрукт сразу же воздействует на кору головного мозга, и она перестает чувствовать гормон лептин, который регулирует энергетический обмен. Вроде как червячка заморили, есть не хочется. Но на этом фоне уровень лептина поднимается, и мозг перестает его чувствовать. Фрукт может привести к лептинорезизстентности, грозному осложнению, при котором мозг не понимает, сколько у него энергии, начинает ее экономить и запасать. Он не понимает, что человеку надо худеть, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что не рекомендует есть фрукты во второй половине дня. Лучше включать их в рацион, ориентируясь на первые часы после завтрака и комбинируя с другими продуктами. В сочетании с овощами фрукты превращаются в ценный и питательный продукт, отметила врач.

Мойсенко подчеркнула, что в этом случае человек получает пользу одновременно из фрукта и овоща.

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