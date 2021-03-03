Эксперты перечислили продукты, необходимые для сбалансированного питания весной

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Эксперты рассказали о том, что в начале весны необходимо разнообразить свой рацион. Это поможет восполнить нехватку витаминов и улучшить иммунитет, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Рекомендуется употреблять как можно больше сезонных овощей: различные виды капусты, лук, редьку, репу, редис, сельдерей, ревень, цикорий.

Если нужно разнообразить свое питание зеленью, то лучше всего отдать предпочтение петрушке, шпинату, щавелю, мяте, черемше. Из фруктов в марте полезнее всего употреблять авокадо, ананас, киви, гранат, яблоко.

Не стоит забывать и о мясе, рыбе, птице, крупах, круглогодично доступных на полках магазинов. Многие из этих продуктов не являются диетическими, но они полезны в умеренном количестве.

По мнению экспертов, весной достаточно легко увеличить концентрацию микроэлементов и витаминов, необходимых для здорового питания.

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