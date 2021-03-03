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Диетолог рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тяга к сладкому и соленому
Фото: pexels.com/Lukas

Диетолог рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тяга к сладкому и соленому

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать тяга к сладкому, а также соленому, морепродуктам или красному мясу.

Так, если человек не может избавиться от тяги к сладостям или молоку, это может указывать на то, что он находится в стрессовом состоянии.По словам диетолога, молоко содержит аминокислоту триптофан, которая необходима для синтеза «гормона счастья» серотонина. Также этот гормон благотворно влияет на сон. Помимо этого, в напитке есть лактоза — молочный сахар, поэтому тяга к молоку говорит и о тяге к сладкому.

Также врач отметила, что человека может тянуть к соленым огурцам и помидорам не только из-за вкусовых пристрастий. Такая тяга может быть связана с проблемами со здоровьем.

— Нельзя сказать, что это серьезная патология, поскольку с этим можно полноценно жить. Но когда это чувство преследует постоянно, на протяжении многих недель, стоит задуматься, — рассказала Чехонина в эфире передачи «Доктор 24».

Тяга к морепродуктам может говорить о дефиците йода, который испытывают практически все люди, проживающие далеко от моря, пояснила диетолог.

А о нехватке железа в организме сигнализирует тяга к красному мясу, уточнила Чехонина. Она заметила, что дефицит этого элемента приводит к кислородному голоданию, которое опасно для органов и тканей. Диетолог порекомендовала регулярно включать в рацион источники легко усваиваемого железа, которыми являются только красное мясо и печень.

По словам врача на анемию может указывать желание съесть чего-то особенного, например, мела, угля или продуктов с подгоревшей корочкой. Она предупредила, что при необычных симптомах следует обратиться за консультацией к врачу.

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