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Кардиолог перечислил причины возникновения инфаркта в молодом возрасте
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Кардиолог перечислил причины возникновения инфаркта в молодом возрасте

Никита Абрамов

Здоровье

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о причинах инфаркта у молодого поколения.

По словам врача, риск инфаркта сильно повышается при нездоровом питании. Он считает, что лучший вариант профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — это средиземноморская диета.

Кроме того, медик заявил, что малоподвижный образ жизни и сбитый режим сна также способствуют риску возникновения инфаркта.

— Режим труда и отдыха, который они соблюдают, — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза, — рассказал Коне в эфире телеканала «Звезда».

Также доктор посоветовал употреблять не меньше 400 граммов зелени, овощей и фруктов ежедневно.

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