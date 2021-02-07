Терапевт объяснила опасность «народных методов» снижения давления

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Повышенное артериальное давление может быть опасным для человека и иметь смертельные последствия. О том, как вернуть его в норму, рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

По ее словам, «народные средства» и даже кардинальная смена образа жизни человека могут помочь изменить состояние организма иоблегчить симптомы. Но такие меры не лечат саму причину возникновения заболевания. Кроме того, некоторые «диеты» способны навредить пациенту. При возникновении беспокоящих симптомов следует обратиться к врачу и следовать его рекомендациям, рекомендовала специалист.

— Если мы говорим о диагностированной гипертонии, когда давление выше 120 на 80 и врач назначает гипотензивные лекарственные препараты, нет никакого способа снижать давление без лекарств надежно, — цитирует Кашубину радио Sputnik.

Эксперт отметила, что если повышенное давление приняло хроническую форму, то даже при нормальном самочувствии оно останется высоким. Из-за мнимого улучшения здоровья пациенты с повышенным давлением зачастую пропускают момент наступления инфаркта или инсульта.

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