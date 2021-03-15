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Кардиолог рассказал, к каким осложнениям сердца может привести коронавирус
Фото: pixabay.com

Кардиолог рассказал, к каким осложнениям сердца может привести коронавирус

Ксения Монахова

Здоровье

Коронавирусная инфекция может негативно сказаться на работу сердца. Об этом заявил врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили.

По его словам, такая опасность грозит как людям с проблемами с сердцем, так и здоровым гражданам.

— Может развиваться миокардит и появляться аритмия, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, нестабильная цифра артериального давления, отеки ног. Если все это появляется, конечно, нужно пройти определенный список обследований, чтобы уточнить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, — подчеркнул кардиолог.

Он отметил, что можно избежать проблем после коронавируса, соблюдая меры предосторожности. Врач пояснил, что людям с сердечными заболеваниями не стоит заканчивать прием лекарств во время болезни. По его мнению, большая часть кардиологических препаратов улучшают течение болезни и реабилитации. Поэтому важная стадия профилактики — следить за артериальным давлением, пульсом и весом. Также специалист рекомендует высыпаться и составить грамотный рацион питания, сообщает «Пятый канал».

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