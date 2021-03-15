Еврокомиссия заявила, что переговоры с производителями «Спутника V» сейчас не ведутся

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Еврокомиссия (ЕК) не ведет никаких переговоров с производителями вакцины от коронавируса «Спутник V» относительно закупки препарата. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

— На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет, — цитирует представителя ЕК ТАСС.

Де Кеерсмакер напомнил, что «Спутник V» не числится в европейском портфеле вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, если странам захочется расширить этот портфель, тогда можно будет обсудить вхождение в него «Спутника V».

Ранее глава ПАСЕ Хендрик Дамс во время рабочего визита в Москву сообщил о том, что российскую вакцину запросили в Европе и данный вопрос рассматривается одним из ведомств.

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