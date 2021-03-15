Песков заявил, что спрос на «Спутник V» в мире превышает предложение

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Мировой спрос на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» превышает предложение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 15 марта.

— Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения велик, и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряженно работать Российский фонд прямых инвестиций, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что россияне остаются в приоритете среди желающих пройти вакцинацию.

По его словам, РПФИ налаживает международные связи «днем и ночью», отвечая на иностранные заявки на российскую вакцину. Правительство и президент каждый день получают доклады о ходе работы, уточнил Песков.

Он добавил, что в Европе могут происходить попытки «политизации» российской вакцины. Однако провокации не должны остановить работу российских врачей, уточнил пресс-секретарь.

— Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, — заявлений не очень удачных, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков уточнил, что президент России не занимается вопросами официального признания вакцины в Евросоюзе. Однако препарат уже изучен, поэтому эффективность его использования в разных странах можно будет проанализировать по научным фактам, сообщает РИА Новости.

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