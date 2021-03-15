СМИ: Евросоюз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»

Фото: Игорь Генералова, «Вечерняя Москва»

Европейский союз планирует начать переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал дипломатический источник в ЕС Reuters.

Чтобы начать переговоры, необходимо получить запросы от четырех государств. Российский препарат собираются закупать для реализации программы вакцинации населения стран Европы от COVID-19.

Уточняется, что по количеству одобрений государственными регуляторами вакцина «Спутник V» занимает второе место в мире. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что аллергикам не рекомендуется делать вакцину от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Комаровский объяснил, как бороться с кашлем после коронавируса