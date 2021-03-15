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СМИ: Евросоюз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»
Фото: Игорь Генералова, «Вечерняя Москва»

СМИ: Евросоюз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Здоровье

Европейский союз планирует начать переговоры о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал дипломатический источник в ЕС Reuters.

Чтобы начать переговоры, необходимо получить запросы от четырех государств. Российский препарат собираются закупать для реализации программы вакцинации населения стран Европы от COVID-19.

Уточняется, что по количеству одобрений государственными регуляторами вакцина «Спутник V» занимает второе место в мире. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что аллергикам не рекомендуется делать вакцину от коронавируса.

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