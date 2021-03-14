Комаровский предложил способ борьбы с кашлем после коронавируса

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как бороться с кашлем после перенесенной коронавирусной инфекции.

Как указал медик в своем Instagram, не существует «волшебных» таблеток, которые помогли бы в такой ситуации, однако дал ряд советов по восстановлению здоровья.

Для облегчения состояния и возвращения к нормальной жизни Комаровский порекомендовал «дозированные физические нагрузки, свежий воздух, прогулки возле водоемов и в лесу, правильное питание, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир».

В целом врач советует сохранять оптимистичный настрой для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Ранее Комаровский объяснил, в каком случае нужно принимать витамин D.

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