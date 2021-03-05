«Всего лишь симптом»: Комаровский посоветовал, что делать при кашле ребенка
Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать при кашле у детей.
— Кашель — не болезнь, а всего лишь симптом конкретной болезни, — написал педиатр.
Он отметил, что интенсивность лечения устанавливается не частотой и громкостью кашля, а диагнозом заболевания, которое к нему приводит.
Комаровский в своем Instagram-аккаунте настоятельно посоветовал родителям при появлении кашля вести своего ребенка к специалисту на осмотр.
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