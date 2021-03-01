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Доктор Комаровский перечислил симптомы пневмонии
Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский перечислил симптомы пневмонии

Кирилл Николаев

Здоровье

Врач и телеведущий Доктор Комаровский на своей странице в Instagram перечислил симптомы пневмонии. По его словам, основным симптомом болезни является кашель.

Также среди признаков заболевания Комаровский назвал любую «простудную болезнь», которая длится более пяти дней. Специалист рекомендовал обратить внимание на невозможность глубоко вздохнуть и выраженную бледность кожи при других симптомах ОРВИ.

Врач отметил, что при невысокой температуре тела признаком пневмонии является одышка. Если при высокой температуре человеку не помогают жаропонижающие средства, то это также свидетельствует о пневмонии.

Специалист добавил, что при обнаружении всех этих симптомов нужно обратиться к врачу.

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