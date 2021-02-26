Доктор Комаровский назвал шесть эффективных средств для повышения иммунитета

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал эффективные способы повышения иммунитета. Топ-6 лучших методов он описал в своем Instagram-аккаунте.

Так, к эффективным способам Комаровский отнес в первую очередь здоровый сон и размеренные физические нагрузки. Помимо этого, доктор рекомендует отказаться от курения и алкоголя и внедрить в рацион полезное питание. К лучшим методам он также отнес необходимую вакцинацию. Завершает топ-6 эффективных способов повышения иммунитета совет по получению положительных эмоций, плодотворно влияющих на функционирование всего организма.

Однако Комаровский выделил и наихудшие методы. К ним относится употребление БАДов и иммуномодуляторов. Также он включи в антисписок применение гомеопатии, элеутерококка и эхинацеи. К неэффективным средствам повышения иммунитета доктор добавил употребление лука и чеснока, а также так называемые амулеты от вирусов.

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