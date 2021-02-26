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Кардиолог рассказала о влиянии кофе на метаболизм
Фото: Pixabay/Free-Photos

Кардиолог рассказала о влиянии кофе на метаболизм

Ксения Монахова

Здоровье

Врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко рассказала о влиянии кофе на метаболизм.

По ее словам, кофеин угнетает фермент фосфодиэстераза, а это приводит к увеличению в клетках циклического аденозинмонофосфата. В результате усиливается распад гликогена, так называемый легкоиспользуемый источник энергии. Врач отметила, что организм человека по-разному пользуется запасами гликогена. В данном случае многое зависит от особенностей клетки.

— Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи, — пояснила врач.

Романенко подчеркнула, что через 12–18 часов голода запасы гликогена уменьшаются. Например, сократить его количество в мышцах можно с помощью физических нагрузок. Распад гликогена начинается тогда, когда в клетках и в крови образуется недостаток глюкозы.

Кофеин притормаживает фермент фосфодиэстераза и стимулирует обмен веществ в организме и тканях. Благодаря этому можно получить энергию из жиров. Врач уточнила, что в зерновом кофе содержится до двух процентов кофеина, тогда как в чае — более двух.

Помимо ускорения метаболизма, употребление кофе приводит к бессоннице, тахикардии и даже тошноте, поэтому напитком злоупотреблять не рекомендуется, сообщают «Аргументы и факты».

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