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Гастроэнтеролог объяснил, сколько воды нужно выпивать в день
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Гастроэнтеролог объяснил, сколько воды нужно выпивать в день

Ксения Монахова

Здоровье

Для поддержания жизненно важных процессов в организме ежедневно стоит пить полтора–два литра воды. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в беседе с телеведущей Еленой Малышевой. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте.

По его словам, нормальный баланс воды поддерживать просто необходимо, так как все химические и биохимические реакции проходят в жидкой форме.

Помимо этого в беседе с Еленой Малышевой Игорь Городокин рассказал, насколько вредно есть всухомятку.

— Вредно — это громко сказано. Пищеварению лучше, если вы выпиваете жидкость, — заявил врач.

Он порекомендовал употреблять больше супов и в целом не лишать организм жидкости. Гастроэнтеролог допустил, что человек может есть бутерброд и запивать его чаем или водой. По его словам, вреда от этого организму не будет.

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