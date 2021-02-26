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Диетолог назвала ошибку, из-за которой многие не могут похудеть
Фото: pixabay.com

Диетолог назвала ошибку, из-за которой многие не могут похудеть

Ксения Монахова

Здоровье

Те, кто только начинает худеть, не должны отказываться от массы продуктов и резко ограничивать потребление калорий. Об этом заявила диетолог Рейчел Пол.

По ее словам, из-за неожиданных для организма ограничений человек может сорваться и снова набрать лишние килограммы. При этом худеющий психологически «ломается».

Кроме того, на первом этапе гораздо продуктивнее окажется создание небольшого дефицита калорий. Диетолог считает, что изначально нужно ставить цели, которые будут наиболее достижимы. Так, по мнению специалиста, человек быстрее сможет получить ожидаемый результат. Пол рекомендует составить план питания на неделю и не хранить в холодильнике лишние продукты.

— Но если вам это кажется трудным, просто спланируйте меню на следующий день и заранее подготовьте продукты, — отметила диетолог.

Также стоит не урезать углеводы, а уменьшать размеры порций. Для эффективного похудения нужно понять, в какие часы организм требует перекуса. И именно в это время можно употреблять орехи, семечки, греческий йогурт или творог.

На завтрак диетолог советует отдать предпочтение еде, насыщенной белками и жирами. Идеально подойдут яйца, лосось или авокадо. На обед и ужин стоит половину порции выделить под овощи и зелень, сообщает NDTV.

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