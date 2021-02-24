Запас карман тянет: Кому выгоден покупательский ажиотаж

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росстат зафиксировал рост цен на овощи, куриное мясо, колбасу и другие продукты. Тем временем предприятия пищевой промышленности предупредили об угрозе подорожания товаров из-за роста стоимости упаковки на 10–15 процентов. Такие новости, как правило, вызывают покупательский ажиотаж. «Вечерка» разбиралась, кто заработает на повышении цен и кому оно выгодно.

Согласно Росстату, с 9 по 15 февраля 2021 года огурцы подорожали на 3,6 процента, картофель на 2, а куриное мясо на 1,4 процента. Свою роль в наведении шума вокруг цен на продукты сыграл и слух о подорожании упаковки. С июня 2020 года цена нее выросла на 25–30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну.

— На упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен, — заявил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Подобные новости, как показывает практика, всегда приводят к очередному продуктовому ажиотажу.

— Как только стали говорить о плохом урожае подсолнечника, в магазинах тут же начали скупать подсолнечное масло, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев. — После появления слухов о тотальном локдауне с полок начали сметать вообще все, что может долго храниться. И производители, и розница на этом ажиотаже хорошо заработали, а москвичи скорее потеряли, потому что та же гречка, например, все равно портится.

Маркетолог Андрей Ильницкий утверждает, что цены на многие продукты как растут, так и падают постоянно. Поэтому не стоит сметать прилавки после прочтения подобных новостей или появления слухов.

— Например, килограмм минтая в Москве за год подешевел почти в полтора раза — со 123 до 85 рублей. А все потому, что Китай закрыл для наших рыбаков порты и рыбы на внутреннем рынке стало больше. Факторов, влияющих на цену, огромное количество, никто не сможет дать точный прогноз, что подорожает, а что подешевеет. Если хотите сэкономить на продуктах, покупайте что-то сезонное: например, овощи осенью, а «молочку» летом. А запасать еду впрок — глупо, — сказал эксперт.

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