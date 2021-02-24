Эксперты прокомментировали возможное повышение цен на продукты и услуги ЖКХ
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал информацию о грядущем повышении цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, подорожание ожидается не только в этой сфере, но и на рынке продуктов. Об этом сообщает НСН.
— Много сырья завозится из-за рубежа. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы повышаются в цене. Все это отражается на стоимости производства, — отметил эксперт.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко попробовал предположить, насколько цены вырастут к лету текущего года.
— Подорожание будет в районе семи–одиннадцати процентов. Население уже сейчас от 60 до 70 процентов своих доходов в зависимости от региона тратит на еду, — подчеркнул Дмитрий Потапенко.
Эксперты заявляют, что предстоящее подорожание может негативно сказаться на экономике страны.
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