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Эксперты прокомментировали возможное повышение цен на продукты и услуги ЖКХ
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эксперты прокомментировали возможное повышение цен на продукты и услуги ЖКХ

Елена Фролова

Экономика

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал информацию о грядущем повышении цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, подорожание ожидается не только в этой сфере, но и на рынке продуктов. Об этом сообщает НСН.

— Много сырья завозится из-за рубежа. Услуги естественных монополий тоже продолжают расти. Горюче-смазочные материалы повышаются в цене. Все это отражается на стоимости производства, — отметил эксперт.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко попробовал предположить, насколько цены вырастут к лету текущего года.

— Подорожание будет в районе семи–одиннадцати процентов. Население уже сейчас от 60 до 70 процентов своих доходов в зависимости от региона тратит на еду, — подчеркнул Дмитрий Потапенко.

Эксперты заявляют, что предстоящее подорожание может негативно сказаться на экономике страны.

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