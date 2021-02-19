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Эксперт рассказал, когда россияне ощутят рост цен на продукты
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, когда россияне ощутят рост цен на продукты

Елена Фролова

Экономика

Серьезное подорожание продуктов может ожидать россиян летом. Так считает Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. Об этом сообщила НСН.

— Быстро такие процессы не происходят. Если говорить о марте-апреле, то продовольственная инфляция еще не разгонится, а летом, когда по всему этому проводящему кольцу пойдет утряска цен, это может произойти, — объяснил эксперт.

По его мнению, прирост цен составит от семи до 11 процентов. При этом он отметил, что россияне тратят примерно до 70 процентов своих доходов на еду.

— Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей, — добавил Дмитрий Потапенко.

По его предположениям, инфляция коснется ряда продуктов.

Читайте также: Производители предупредили россиян о подорожании продуктов из-за упаковки

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