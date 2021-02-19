Эксперт рассказал, когда россияне ощутят рост цен на продукты

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Серьезное подорожание продуктов может ожидать россиян летом. Так считает Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко. Об этом сообщила НСН.

— Быстро такие процессы не происходят. Если говорить о марте-апреле, то продовольственная инфляция еще не разгонится, а летом, когда по всему этому проводящему кольцу пойдет утряска цен, это может произойти, — объяснил эксперт.

По его мнению, прирост цен составит от семи до 11 процентов. При этом он отметил, что россияне тратят примерно до 70 процентов своих доходов на еду.

— Продукты покупаются в кредит. Рост закредитованности людей уже перевалил за 20 триллионов рублей, — добавил Дмитрий Потапенко.

По его предположениям, инфляция коснется ряда продуктов.

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