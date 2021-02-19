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Производители предупредили россиян о подорожании продуктов из-за упаковки
Фото: Светлана Колоскова / «Вечерняя Москва»

Производители предупредили россиян о подорожании продуктов из-за упаковки

Виктория Родимкина

Потребление

Предприятия пищевой промышленности предупредили Федеральную антимонопольную службу о том, что продукты могут подорожать из-за увеличения стоимости упаковки на 10–15 процентов. Об этом сообщается в письме Руспродсоюза (РПС).

Предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку начали поступать с конца 2020 года. Поставщики отметили, что цены начали меняться из-за роста стоимости сырья. Так, полиэтилен подорожал с июня прошлого года на 25–30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну.

В письме говорится, что в среднем цены на пластиковую упаковку и тару повысятся на 10–15 процентов.

По словам заместителя председателя Руспродсоюза Дмитрия Леонова, упаковка занимает около 30 процентов от стоимости в доле производства пищевой продукции. И повышение ее стоимости приведет к повышению цен на продукты, сообщает РИА Новости.

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