Ретейлер подтвердил рост цен на курицу и яйца

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Подорожание мяса птицы и яиц подтвердил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Об этом сообщает НСН.

Согласно предположениям аналитиков, стоимость на данную продукцию может возрасти на десять процентов. Причиной этого эксперты называют птичий грипп и сезонный фактор.

— Цены на яйца и мясо птицы действительно растут. Сейчас период принятия изменений по некоторым категориям, — отметил эксперт.

Например, по его словам, на данный момент меняются цены на мясные товары, а также на овощи и фрукты. При этом он отметил условия, при соблюдении которых можно было бы избежать подорожания.

— Если мы будем себя полностью обеспечивать, начиная от семенного фонда до конечного продукта. Если у нас не будут расти цены на услуги ЖКХ, естественных монополий. В этих случаях цены можно сдерживать, — отметил Андрей Карпов.

Он также напомнил, что идет снижение курса рубля, а много сырья завозится в Россию из-за границы. При этом продолжают расти услуги естественных монополий.

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