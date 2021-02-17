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Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть с начала года

Ксения Монахова

Экономика

Цены на картофель и морковь в магазинах увеличились за год на 40 и 34 процента соответственно. Отмечается, что причиной этому послужил плохой урожай, а также сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года.

С начала 2021 года средняя стоимость килограмма картофеля в розницу составила 30,9 рубля против 22,2 рубля за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Росстат.

Средняя цена моркови составила 37 рублей за один килограмм. В 2020 году за первые пять недель была зафиксирована стоимость в 27,5 рубля. Цена за килограмм помидоров за этот же период тоже выросла на 20 процентов. Стоимость увеличилась в среднем до 173,6 рубля. Цена на огурцы по сравнению с 2020-м выросла на 16 процентов.

Не выросла стоимость белокочанной капусты. В январе 2021 года зафиксирована средняя стоимость килограмма в 21,4 рубля, что соответствует показателям предыдущего года.

Из перечисленного списка овощей в утвержденный правительством список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости не входят только огурцы и помидоры. За январь 2021 года плодоовощная продукция подорожала наиболее ощутимыми темпами среди всего продовольствия. В среднем цены выросли на 16,3 процента по сравнению с этим же периодом 2020 года.

Отмечается, что рост цен на овощи и фрукты в зимнее время — нормальная ситуация. Однако в январе 2021 года, по словам экономиста Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрия Белоусова, масштабы увеличения стоимости оказались заметно выше, чем в аналогичное время 2019–2020 годов, передает РБК.

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